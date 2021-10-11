Irak'ta seçime katılım oranı yüzde 41 oldu
Irak'ta dün yapılan erken genel seçimlere katılım oranı yüzde 41 olarak açıklandı.
11/10/2021
Irak'ta dün yapılan erken genel seçimlere katılım oranı yüzde 41 olarak açıklandı.
Irak Yüksek Seçim Komiserliğinden yapılan açıklamada, seçime katılım oranının yüzde 41 olduğu kaydedildi.
Seçim sonuçlarının ise bugün açıklanması bekleniyor.
Irak'ta, Ekim 2019'da, dönemin hükümetine karşı geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti. Göstericiler, erken seçim yapılmasını talep ediyordu. Mustafa el-Kazımi başkanlığında kurulan hükümet, erken seçim tarihini 10 Ekim 2021 olarak açıklamıştı.
Ülkede, 2003'ten sonra ilk defa erken seçim gerçekleştirilmiş oldu.