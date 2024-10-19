Irak'ta Şii milis yapıları destekleyen grup, Suudi Arabistan'a ait televizyon kanalını bastı

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19/10/2024

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Irak'ta Şii milis yapıları destekleyen grup, Suudi Arabistan'a ait televizyon kanalını bastı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii milis yapıları destekleyen grup, Suudi Arabistan'ın MBC televizyon kanalının binasını bastı.

Kanalda Şii milisleri hedef aldığı iddia edilen yayını protesto eden grup, binayı basarak bazı malzemelere zarar verdi. Grup, binanın dış kapısını da ateşe verdi.

Şii milis gruplara yakın milletvekili Mustafa Sened, işin kanalın yakılmasıyla bitmeyeceğini, Irak'ta yayın ruhsatının elinden alınması için şikayette bulunacağını belirtti.

19/10/2024 09:57
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TAGS: Irak’ta Şii milis yapıları destekleyen grup, Suudi Arabistan’a ait televizyon kanalını bastı
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