Irak’ta Şii milislerden ABD üssüne saldırı düzenlendi

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09/11/2023

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Irak’ta Şii milislerden ABD üssüne saldırı düzenlendi


Irak’ta İran yanlısı Şii milis güçlerden oluşan gruplar, ABD askeri müsteşarların bulunduğu Ayn el-Esed Üssü’ne saldırı düzenledi.

“Irak İslami Direnişi” isimli milis grup adına yapılan yazılı açıklamada, Irak’ın batısındaki Ayn el-Esed Üssü’ne üç ayrı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Çeşitli silahlarla gerçekleştirilen saldırıda hedeflerin isabetle vurulduğu ileri sürüldü.

Ayn el-Esed Üssü’ne, 3 gün önce de aynı grup tarafından saldırı düzenlendiği açıklanmıştı.

09/11/2023 20:21
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TAGS: Irak’ta Şii milislerden ABD üssüne saldırı düzenlendi
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