Irak'ta tutuklu protestocular serbest kalıyor

Bağdat yönetimi, ülkeyi çalkalayan gösterilerde polis tarafından gözaltına alınan eylemcilerin bırakılmasına karar verdi.

Irak yönetimi, başkent Bağdat ve güneydeki bazı kentlerde düzenlenen hükümet karşıtı protestolar sırasında tutuklanan göstericilerin serbest bırakılması ve eylemcilere yönelik orantısız güç kullananların cezalandırılması kararı aldı.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ülkede siyasi ve güvenlik alanında yaşanan son gelişmeleri görüşmek üzere Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösteriler sırasında tutuklanan "barışçıl göstericilerin" acilen serbest bırakılması ve protestoculara yönelik şiddet kullanan unsurların cezalandırılması kararı alındı.

Iraklı yöneticiler ayrıca gösteriler sırasında bazı yerel ve yabancı televizyon kanallarına yapılan saldırıların da acil ve titizlikle soruşturulması, basın ve ifade özgürlüğüne saygı duyularak medya çalışanlarının can güvenliğinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

14/10/2019 21:58