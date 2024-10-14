İran: ABD ile Umman üzerinden sürdürülen görüşmeler bölgedeki durum nedeniyle durduruldu

İran, ABD ile Umman üzerinden sürdürülen görüşmelerin bölgedeki özel şartlardan dolayı durduğunu açıkladı.

İran devlet televizyonuna göre Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman'ı ziyareti sırasında İran basınına açıklama yaptı.

İran ile ABD arasında Umman üzerinden yapılan müzakere sürecinin sorulması üzerine Erakçi, "Maskat süreci şu anda bölgenin özel koşulları nedeniyle durdurulmuş durumda ve şu anki krizin üstesinden gelene kadar bu görüşmeler için herhangi bir gerekçe görmüyoruz." dedi.

Umman ziyareti sırasında Amerikalılara bir mesaj gönderilip gönderilmediği sorusuna ise Erakçi, şöyle cevap verdi:

"Bu konuyla ilgili herhangi bir temasımız olmadı ve diğer ülkelere herhangi bir mesaj verilmedi ancak tüm istişarelerde bulunuldu. İran'ın bölge ve diğer ülkelerdeki pozisyonlarını güçlü bir şekilde dile getirdik ve bu pozisyonların tüm taraflara iletilmesini talep ettik."

İran'ın savaş istemediğinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Erakçi, buna rağmen savaşa hazırlıklı olduklarını ancak diplomasinin bunu engellemesi gerektiğini düşündüklerini ifade etti.

İranlı Bakan, "Bölge alarm durumu yaşıyor ve büyük çaplı çatışmaların eşiğinde olabilir ve bunu önlemenin tek yolu diplomasidir." diye konuştu.

Son aylarda İran ile ABD, Umman ve Katar aracılığında dolaylı görüşmeler yapıyordu. ABD basını da İran ve ABD'li yetkililerin haziranda Umman aracılığıyla İsrail sorunu ve nükleer konuda görüştüğünü yazmıştı.