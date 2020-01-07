İran, ABD ordusu ile ona bağlı kurum ve şirketleri 'terörist' ilan etti

 İran Meclisi'nin "acil" koduyla onayladığı yasayla, ABD ordusu ile ona bağlı kurum ve şirketler "terörist" ilan edildi.

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07/01/2020
HK

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İran, ABD ordusu ile ona bağlı kurum ve şirketleri 'terörist' ilan etti

 İran Meclisi'nin "acil" koduyla onayladığı yasayla, ABD ordusu ile ona bağlı kurum ve şirketler "terörist" ilan edildi.

Yasa, İran Meclisi genel kurulundaki milletvekilleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü listesine almasına karşılık Meclis'in daha önce onayladığı kanunda yapılan düzenlemeyle ABD ordusu ile ona bağlı kurum ve şirketler "terörist" ilan edildi.

07/01/2020 10:56
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TAGS:  İran Meclisi, haber, kıbrıs, kktc
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