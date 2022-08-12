İran, AB'nin nükleer anlaşma için sunduğu yeni önerisini kabul edebileceğini duyurdu

İran, Avrupa Birliği'nin (AB) nükleer görüşmelerdeki tıkanıklığı aşmak için sunduğu ve İran'ın geçmişteki nükleer faaliyetlerine ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) soruşturmasını kapatmayı amaçlayan öneriyi kabul edebileceğini açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan ismi açıklanmayan üst düzey bir İranlı diplomat, AB tarafından sunulan önerilerin değerlendirilme aşamasında olduğunu söyledi.

İranlı diplomat, "Avrupa'nın önerileri, İran'a güvenlik meseleleriyle ilgili siyasi iddialar, yaptırımlar ve garantiler de dahil olmak üzere çeşitli konularda güvence sağlarsa kabul edilebilir." ifadelerini kullandı.

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12/08/2022 15:25