İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İsrail'in Beyrut'taki saldırıları savaş suçudur

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırılara ilişkin, "İran, bu Siyonist suçun takipçisi olacak ve Lübnan halkı ile direniş cephesinin yanında olacaktır." dedi.

Pezeşkiyan, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıların ardından yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamasında saldırıları kınayan Pezeşkiyan, "İran, bu Siyonist suçun takipçisi olacak ve Lübnan halkı ile direniş cephesinin yanında duracaktır." dedi.

İsrail'in bu saldırılarla bir kez daha bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe en büyük tehdit olduğunu ortaya koyduğunu belirten Pezeşkiyan, "Siyonist rejimin Beyrut'taki bugünkü saldırıları, terör devleti olan bu rejimin mahiyetini bir kez daha ortaya koyan açık bir savaş suçudur." dedi.

Başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm ülkelere bu saldırıları kararlılıkla kınama çağrısında bulunan Pezeşkiyan, saldırıları uluslararası toplumun "devlet terörü makinesini durdurma konusundaki çaresizliğinin göstergesi" olarak nitelendirdi.

İran Cumhurbaşkanı, Lübnan halkı ve hükümetine taziye dileğinde bulundu.