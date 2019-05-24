İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten sert açıklama!

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ı "terörist" olarak niteleyerek, "İran Trump'ın sonunu görecek ancak o İran'ın sonunu asla göremeyecek." dedi.

Zarif, resmi temaslarını sürdürdüğü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Tahran-Washington hattında yaşanan gerilime ilişkin İran medyasına açıklamalarda bulundu.

ABD yönetiminin, İran'a yönelik teröre destek suçlamalarına değinen Zarif, "Trump, bir çok kez İran halkını bu lakapla (terörist) suçladı ancak bu lakap sadece kendisine yakışıyor. Eğer bir terörist varsa bu ekonomik terör suçu işleyen Trump'un kendisidir." dedi.

İRAN TRUMP'IN SONUNU GÖRECEK

Trump'un pazar günü Twitter hesabından paylaştığı, "İran savaşmak istiyorsa bu resmen İran'ın sonu olur." şeklindeki mesajına da cevap veren Zarif, "İran, Trump'un sonunu görecek ancak o İran'ın sonunu asla göremeyecek. İran binlerce yıldır var ve var olmaya devam edecek. Yeni ortaya çıkan bir ülke İran hakkında bu şekilde konuşamaz." ifadelerini kullandı.