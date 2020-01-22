İran gözlem uydusunu fırlatmaya hazırlanıyor

İran, doğal kaynaklar ile çevresel ve tarımsal gelişmeleri gözlemleyebilecek bir yerli üretim uyduyu fırlatmaya hazırlandığını duyurdu

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22/01/2020

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İran gözlem uydusunu fırlatmaya hazırlanıyor

İran devlet televizyonuna göre, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı  Muhammed Cevad Azeri Cehromi, başkent Tahran'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Zafer" adı verilen gözlem uydusunun Simorg adlı uydu taşıyıcı roketle uzaya  fırlatılacağını belirtti.

Uydunun yerküreden 500 kilometre yüksekte yörüngeye yerleştirileceğini  kaydeden Cehromi, başarılı olması halinde İran'ın ilk kez bu mesafede yörüngeye  uydu yerleştireceğini ifade etti.

"Zafer" adlı uydunun, görüntü alma, haberleşme ve bilgi toplama gibi  görevler icra edeceğini aktaran Cehromi, fırlatılma sırasında başarısızlıkla  karşılaşılması ihtimaline karşı aynı özelliklerdeki ikinci bir uydunun da  hazırlandığı bilgisini verdi.

İranlı bakan, uydunun 11 Şubat'taki devrimin yıl dönümünde  düzenlenecek kutlamalardan önce fırlatılacağını sözlerine ekledi.

İlk yerli üretim haberleşme uydusunu Şubat 2009'da uzaya gönderen  İran, daha sonraki yıllarda uzaya birçok uydu fırlattı ancak bunların uzayda  kalma süresi kısa oldu. İran, geçen yıl ocak ayında da yerli üretim bir uyduyu  uzaya fırlatmış ancak uydunun yörüngeye yerleştirilme aşaması başarısızlıkla  sonuçlanmıştı.

Cehromi, pazar günü yaptığı açıklamada, hazırlanan uyduların fırlatma  öncesi testleri başarıyla geçtiğini duyurmuştu.

ABD, İran'ın balistik füze faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler  Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu, İran'ın "Orta  Doğu ve Avrupa'yı tehdit eden kıtalar arası balistik füze programını uydu  faaliyetlerinin arkasına gizlediğini" iddia ediyor. İran ise geliştirilen  füzelerin konvansiyonel, uydu faaliyetlerinin de sivil amaçlı olduğunu savunuyor.

22/01/2020 22:26
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TAGS: İran gözlem uydusunu fırlatmaya hazırlanıyor, haber, kıbrıs,
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