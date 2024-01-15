İran ilk maçta Filistin'i 4 golle geçti
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen Asya kıtasının en prestijli futbol turnuvası AFC Asya Kupası'na 3 maçla devam edildi.
15/01/2024
Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonda, D Grubu'nda Japonya, Vietnam'ı 4-2 yendi.
C Grubu'nda İran, Filistin'i 4-1 yenerken Birleşik Arap Emirlikleri ise Hong Kong'u 3-1 mağlup etti.
İran-Filistin maçından önce İsrail saldırıları nedeniyle Filistin topraklarında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Daha önce Haziran-Temmuz 2023'te düzenlenmesi planlanan Asya Kupası, Çin'in Kovid-19 salgını nedeniyle ev sahipliğinden çekilmesi sonrası Katar'a alındı ve 2024'e ertelendi.
Turnuvada grup müsabakaları 12-25 Ocak, son 16 turu 28-31 Ocak, çeyrek finaller 2-3 Şubat, yarı finaller ise 6-7 Şubat'ta oynanacak. 2023 Asya Kupası'nın 10 Şubat'taki final maçı, Dünya Kupası finalinin de oynandığı Lusail Stadı'nda yapılacak.
Katar, Asya Kupası'ndan elde edilecek bilet gelirlerini İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilere destek için bağışlayacak.