İran, İsrail'deki protestoları “ateş saçan işgalcilerin evinde yangın” olarak nitelendirdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Israil’de Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi nedeniyle devam eden protestolar için “ateş saçan işgalcilerin evinde yangın” nitelemesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İsrail’de yargı reformuna karşı devam eden protestoları değerlendirdi.

Ülkedeki protestoları “ateş saçan işgalcilerin evinde yangın” olarak niteleyen Kenani, Netanyahu’nun girişimini “iktidarda kalma” çabası şeklinde değerlendirerek gösterilerin İsrail tarihinde benzerinin görülmediğini belirtti.

Kenani paylaşımında, “İsrail rejiminin katil başbakanının gücünü ve bekasını artırma girişimi, bir kez daha siyonist toplumda benzeri görülmemiş bir şekilde protestolara ve Filistin toprağının işgalcileri arasında sokak çatışmalarına neden oldu.” ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin İsrail’e verdiği desteği eleştiren Kenani, başta İngiltere olmak üzere ABD ve Avrupa'nın “demokrasi gerekçesi ile bu ülkeye verdiği desteği gülünç” olarak niteledi.

- Netanyahu hükümetinin tartışmalı "yargı reformu"

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bir "yargı reformu" planladıklarını duyurmuştu.

Netanyahu, 27 Mart'ta ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.

Bu habere tepkiniz:



28/03/2023 09:25