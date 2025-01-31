İran: Suriye'de halkın onayladığı hükümeti destekleyeceğiz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'ın Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını savunduğunu ve halkın onayladığı hükümeti destekleyeceğini söyledi.

"Suriye halkının onay vereceği her hükümeti destekleyeceğiz"

Katar'ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, El Cezire televizyonuna verdiği röportajda bölgesel gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Hamas ve Filistinli direniş gruplarını, ateşkes sonrası elde ettikleri "zafer" ve esir değişimi sürecinde Filistinli mahkumların serbest bırakılması nedeniyle tebrik eden Arakçi, 7 Ekim'deki Aksa Tufanı Operasyonu’nun Filistin davasını yeniden canlandırarak bölge ve dünyada bir numaralı mesele haline getirdiğini belirtti.

Suriye'deki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Arakçi, "Suriye halkının onay vereceği her hükümeti, bu ülkenin istikrarını ve toprak bütünlüğünü destekleyeceğiz" dedi.