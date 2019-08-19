İran tankeri Cebelitarık'tan ayrıldı

Cebelitarık özerk yönetimince Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkoyulan İran tankeri, serbest bırakılma kararının ardından Cebelitarık'tan ayrıldı.

İran bayrağı çekilerek adı ‘Adrian Darya 1’ olarak değiştirilen tankerin rotasıyla ilgili henüz bir bilgi yok.

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.



İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.



Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

ABD, tankerin serbest bırakılmasının engellenmesi konusunda başvuruda bulunmuş fakat Cebelitarık hükümeti tankerin serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Kararın ardından ABD'deki Columbia Bölge Mahkemesi, İran tankerine el koyma kararı çıkarmıştı.

İran, 'Grace 1' adlı tankere serbest bırakıldıktan sonra kendi bayrağını çekmiş ve adını 'Adrian Derya' olarak değiştirmişti.