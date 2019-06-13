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İran: Tankerlere saldırıyı tanımlamak için şüpheli ifadesi yetersiz kalır

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13/06/2019

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İran: Tankerlere saldırıyı tanımlamak için şüpheli ifadesi yetersiz kalır

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Japonya  Başbakanı Abe Şinzo'nun Tahran ziyareti sırasında Japonya'ya yük taşıyan iki  petrol tankerinin Umman Körfezi'nde saldırıya uğramasını tanımlamak için  "şüpheli" ifadesinin dahi yeterli olmayacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından Japonya'ya yük taşıyan  iki petrol tankerinin Umman Körfezi'nde saldırıya uğramasına ilişkin açıklama  yaptı.

Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Japonya'ya yük taşıyan tankerlere saldırı Başbakan Abe Şinzo ile  (İran lideri) Ayetullah Ali Hamaney'in kapsamlı ve dostça görüşmeler yaptığı  sırada gerçekleşti. Bu sabah olanları tanımlamak için şüpheli ifadesi bile  yetersiz kalır."

Zarif, Basra Körfezi ülkeleri arasındaki güvensizliğin giderilmesi ve  güvenlik alanındaki sorunların çözümü için önerdiği "Bölgesel Diyalog Forumu"nun  kurulmasının zaruri olduğunun altını çizdi.

Umman Körfezi'nde sabah saatlerinde iki büyük petrol tankerinde  patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat İran arama kurtarma  ekipleri tarafından kurtarılarak, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask  Limanı'na nakledilmişti.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroşige Seko, Japonya'ya  yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını  duyurmuştu.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, dün başkent Tahran'a gelerek  Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelmişti.

Abe, Japonya'ya ham petrol taşıyan iki petrol tankerinin Umman  Körfezi'nde saldırıya uğradığı sırada İran lideri Hamaney ile görüşüyordu.

Japonya Başbakanı Abe, İran ile ABD arasındaki gerginliğin azaltılması  ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması için Tahran'ı ziyaret ettiğini açıklamıştı.

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TAGS: İran: Tankerlere saldırıyı tanımlamak için şüpheli ifadesi yetersiz kalır, haber, kıbrıs,
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