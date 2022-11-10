İran tarafından alıkonulan geminin Rum kaptanı döndü

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı, İran tarafından alıkonulan “Prudent Warrior” isimli geminin kaptanının geri döndüğünü açıkladı.

Alithia gazetesi, İran makamlarının Yunan makamlarıyla yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle “Prıdent Warrior” adlı gemiyi ve mürettebatını alıkoyduğunu anımsatırken, bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geminin kaptanının Güney Kıbrıs’a döndüğünün belirtildiğini yazdı.

Gazete, açıklamada konuyla ilgili konsolosluk boyutunun tamamlanmasından memnuniyet duyulduğunun ve güvenli bir şekilde Güney Kıbrıs’a dönen kaptanla iletişim kurulduğunun ifade edildiğini kaydetti.

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10/11/2022 12:12