İran uyruklu 7 kişinin KKTC’ye girişi yasaklandı

Bakanlar Kurulu, İran uyruklu yedi kişinin KKTC’ye girişi yasaklarken, çeşitli uyruklarda yedi kişi de yasaklı göçmen ilan edildi.

Kararlar, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre, Ali Abbas Nia, Fatemeh Gorouji, Fereshteh Abbas Nia, Mohammad Hossein Abbas Nia, Hananeh Ahmadi, Hadi Ahmedi ve Maliheh Abbasnia adlı kişilerin, İran İstihbarat Teşkilatı'na çalıştıkları, Türkiye Cumhuriyeti'ne girişlerinin yasak olması nedeniyle, kamu yararı ve güvenliği açısından, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 7'nci maddesi uyarınca, KKTC'ye girişinin yasaklanmasına karar verildi.

7 kişi yasaklı göçmen ilan edildi

Bakanlar Kurulu, Selahattin Saşkın, Kaan Güneş, Renno Kadak, Andrei Karpov, Jeremiah Chigozie Ahamefula, Tabeal Obioma Moses ve Joshua Stephen Awanah adlı kişilerin ise, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranmaları veya KKTC halkı arasında ve devlete karşı düşmanlık uyandırması veya devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmeleri olasılığı bulunduğundan, tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek, yasaklı göçmen ilan edilmelerine karar verdi.