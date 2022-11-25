İran uzatmada coştu

Ahmed bin Ali Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

İran'ın daha çok pozisyona girdiği ve toplarının direkten döndüğü karşılaşmanın 86. dakikasında Galler 10 kişi kaldı. Bu dakikada hızlı gelişen atakta Galler kalecisi Wayne Hennessey rakibi Mehdi Taremi'ye ceza sahası dışında yaptığı faul sonrasında önceside sarı kart gördü ancak VAR incelemesinden sonra sarı kart iptal edildi. Hennessey, kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

İran, eksik kalan rakibi karşısında 90+8'de Roozbeh Cheshmi ile 1-0 öne geçti.

90+11'de Ramin Rezaeian ile bir gol daha bulan İran, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla hanesine 3 puan yazdıran İran, gruptan çıkma adına umutlarını artırdı. 1 puanda kalan Gareth Bale'li Galler ise ağır darbe aldı.

Tarihinde Dünya Kupası'na ikinci kez katılan Galler, gruptaki ilk maçında, son dakikalarda Gareth Bale'in attığı penaltı golüyle ABD ile berabere kalmıştı. Protestoların damga vurduğu karşılaşmada ise İran, İngiltere'ye 6-2 mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yapmıştı.

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25/11/2022 14:09