İran ve Katar yarı finalde

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonda çeyrek final maçları sona erdi.

İran, Japonya'yı 55. dakikada Mohammad Mohebi ve 90+6. dakikada Alireza Jahanbakhsh'ın penaltıdan attığı gollerle 2-1 yenerek yarı finale kaldı. Japonya'nın golünü, 28. dakikada Hidemasa Morita attı.

Katar ile Özbekistan arasındaki diğer çeyrek final mücadelesi ise 27. dakikada Utkir Yusupov'un kendi kalesine ve 59. dakikada Odiljon Hamrobekov'un kaydettiği gollerle 1-1 sona erdi. Uzatma devreleri de aynı skorla biten karşılaşmanın penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük kuran Katar, tur atlayarak yarı finalde İran'ın rakibi oldu.

Yarı finaldeki Ürdün-Güney Kore maçı 6 Şubat, İran-Katar mücadelesi ise 7 Şubat'ta oynanacak.