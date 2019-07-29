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İran ve Rusya’dan Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat

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29/07/2019

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İran ve Rusya’dan Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Hüseyin Hanzade, İran ile Rusya'nın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat düzenleyeceğini söyledi.

Rusya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katılmak için Rusya'nın St.Petersburg kentinde bulunan İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Hüseyin Hanzade, İran resmi haber ajansı IRNA'ya açıklama yaptı.

İran ile Rusya'nın askeri iş birliği mutabakatı imzaladığını aktaran Hanzade, "İran ile Rusya Deniz Kuvvetleri, Hint Okyanusu, Mekran Denizi, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat düzenleyecek." ifadelerini kullandı.

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TAGS: İran ve Rusya’dan Hürmüz Boğazı’nda ortak tatbikat, haber, kkıbruıs
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