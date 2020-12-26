İran virüs aşısı alabilecek

Açıklama İran Merkez Bankası yöneticisi Abdülnasır Hemmati'den geldi.



Bir İran bankasının, aşı satın almak üzere belirli bir miktarı İsviçre bankalarına transfer edebilmesi konusunda ABD Hazine Bakanlığı’ndan onay aldığı açıklandı.



Hemmati, “Amerikalılar tüm bankalarımıza yaptırım uyguluyorlar. Bu tek seferlik olayı da dünya kamuoyunun baskısıyla kabul ettiler” dedi.

İran’ın satın alacağı 16,8 milyon doz aşı için 244 milyon dolarlık bir para transferi gerçekleştireceğini de söyledi.



İranlı yetkililer, koronavirüse karşı geliştirilen COVAX aşısını satın almak istediklerini ancak ABD’nin yaptırımları nedeniyle ödeme yapamadıklarını sık sık dile getiriyordu.

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26/12/2020 17:07