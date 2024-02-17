İran, yeni 2 hava savunma sistemini tanıttı

İran, Arman anti-balistik füze sistemi ve Azerheş alçak irtifa hava savunma sistemlerini tanıttı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, yeni yerli üretim iki hava savunma sistemi, Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani'nin katıldığı törenle sergilendi.

Arman anti-balistik füze sisteminin 120 ila 180 kilometre mesafedeki ve 27 kilometre yükseklikteki 12 hedefe aynı anda karşı koyabildiği, Azerheş füze sisteminin ise atışa hazır 4 füzeyle 50 kilometre mesafeye kadar alçak irtifadaki hedefleri tespit ederek yok edebildiği aktarıldı.

Savunma Bakanı Aştiyani, törende yaptığı konuşmada, "3 dakikadan kısa sürede operasyona hazır hale gelebilen Arman anti-balistik füze sistemi, ülke topraklarının savunulması için güvenilir bir koruma sağlıyor." ifadesini kullandı.

İran, ilk kez Ağustos 2023'te Rusya'da düzenlenen Uluslararası Askeri Teknik Forum ARMY-2023'te Arman hava savunma sisteminin replikasını sergilemişti