İran'a ek yaptırım yolda…

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ek yaptırımlar öngören kararnameyi imzaladı. Trump, "Yaptırımlar, ABD İHA'sının İran tarafından düşürülmesine bir yanıttır. İran'a yönelik yaptırımlar İran dini lideri Hamaney'i hedef alacak." açıklamasında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a yeni yaptırım kararı geldi. Başkan Donald Trump, yaptırımları içeren başkanlık kararnamesini imzaladığını duyurdu.

Trump, yaptırımların düşürülen Amerikan drone'una yanıt olduğunu belirtti. Hedefinde İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in olduğunu açıkladı.

Trump ayrıca, "ABD, İran'la çatışmak istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri İran ile anlaşma yapmayı çok ister" dedi.