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İran'da 5.6 büyüklüğünde deprem!

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21/10/2019

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İran'da 5.6 büyüklüğünde deprem!

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre,  merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuherd kenti olan 5.6 büyüklüğündeki  deprem, yerel saatle 14.28'de kaydedildi.   Açıklamada, yerin 10 kilometre derinliğinde oluşan depremin çevre  kentlerde de hissedildiği belirtildi.  

İran devlet televizyonunun haberinde, şu ana kadar can kaybı ya da  hasar tespit edilmediği aktarıldı.

21/10/2019 16:49
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TAGS: İran’da 5.6 büyüklüğünde deprem!, haber, kıbrıs,
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