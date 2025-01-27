İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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27/01/2025

İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirmanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin kenti olan 5,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 04.32'de kaydedildi.

Deprem, yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, eyalet valiliği tarafından yapılan açıklamada can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

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