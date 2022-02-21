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İran'da affedildiğini duyan idam mahkumu kalp krizinden öldü

İran'da 18 yıl önce cinayet suçundan ölüm cezasına çarptırılan mahkum, maktulün ailesi tarafından affedildiğini öğrenmesinin ardından kalp krizi geçirerek öldü.

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21/02/2022

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İran'da affedildiğini duyan idam mahkumu kalp krizinden öldü

 

"Hamshahrionline" haber sitesine göre, 18 yıl önce Bender Abbas kentinde bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan mahkum, maktulün yakınları tarafından affedilerek ölüm cezasından kurtulduğunu duymasının ardından kalp krizi geçirdi.

Soyadı açıklanmayan 55 yaşındaki "Ekber" isimli mahkum hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bir süredir kalp rahatsızlığı bulunan söz konusu mahkum, 2004 yılında Bender Abbas Cezaevine gönderilmişti.

İran'da uygulanan ceza hukukuna göre, cinayetten hüküm giyerek idam cezasına çarptırılan mahkumlar, maktul yakınları tarafından affedilmeleri halinde kan parası ödemek ve varsa aldıkları hapis cezalarını tamamlamakla mükellef oluyor.

21/02/2022 16:49
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TAGS: İran, kalp krizi, haber, mahkum
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