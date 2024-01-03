İran'da art arda 2 patlama: En az 25 ölü

İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen iki patlamada en az 25 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı duyuruldu. Patlamaların terör saldırısı olduğu belirtildi.

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03/01/2024

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İran'da art arda 2 patlama: En az 25 ölü

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana geldi.

Yaklaşık 10 dakika arayla meydana gelen iki patlamada, ilk belirlemelere göre 25 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı belirtildi.

İran Devlet Televizyonu patlamaların terör saldırısı olduğunu duyurdu.

ABD'nin 3 Ocak 2020'de Bağdat'taki saldırısında hayatını kaybeden Süleymani'nin öldürülmesinin 4. yılı münasebetiyle anma programları düzenleniyor.

03/01/2024 14:48
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TAGS: İran, patlama
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