HABER KIBRIS

İran'da askeri jet düştü!

İran'ın İsfahan kentinde F-7 tipi askeri eğitim uçağı teknik arıza nedeniyle düştü

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02/06/2018

İran'da askeri jet düştü!
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İran'ın İsfahan kentinde F-7 tipi askeri eğitim uçağı teknik arıza nedeniyle düştü

İran devlet televizyonu, İsfahan'dan eğitim uçuşu için havalanan İran Hava Kuvvetleri'ne ait F-7 tipi askeri uçağın Hasanabad ilçesi yakınlarında düştüğünü duyurdu.

Uçaktaki iki kişinin paraşütle atladığı, uçağın boş araziye düşmesiyle olayda can kaybının olmadığı belirtildi.

Uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğü açıklandı.

AA

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TAGS: İran, askeri uçak, jet, teknik arıza, haber
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