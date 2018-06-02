İran'da askeri jet düştü!
İran'ın İsfahan kentinde F-7 tipi askeri eğitim uçağı teknik arıza nedeniyle düştü
02/06/2018
İran'ın İsfahan kentinde F-7 tipi askeri eğitim uçağı teknik arıza nedeniyle düştü
İran devlet televizyonu, İsfahan'dan eğitim uçuşu için havalanan İran Hava Kuvvetleri'ne ait F-7 tipi askeri uçağın Hasanabad ilçesi yakınlarında düştüğünü duyurdu.
Uçaktaki iki kişinin paraşütle atladığı, uçağın boş araziye düşmesiyle olayda can kaybının olmadığı belirtildi.
Uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğü açıklandı.
AA