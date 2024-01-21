İran'da bir asker 5 silah arkadaşını öldürdü

İran'ın Kirman kentinde bulunan kışlada bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü.

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21/01/2024

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İran'da bir asker 5 silah arkadaşını öldürdü

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Ordusu Güneydoğu Bölge Karargahı Komutanı Emir Gulamaliyan olaya ilişkin bilgi verdi.

Gulamaliyan, "Askerlerimizden birinin yatakhanedeki silah arkadaşlarına ateş etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Saldırının gerekçesinin henüz bilinmediğini dile getiren İranlı komutan, olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanmasına çalışıldığını aktardı.

21/01/2024 22:24
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TAGS: İran, asker, cinayet
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