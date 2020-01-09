İran'da bu kez de otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

ABD ile yaşadığı kriz ve toprakları üzerinde düşen Ukrayna Havayolları uçağı sebebiyle hareketli günler geçiren İran'da bu kez de otobüs devrildi. Mazendran eyaletinde meydana gelen kazada 20 kişi hayatını kaybederken 23 kişi de yaralandı.

İran devlet televizyonuna göre yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Yılda yaklaşık 20 bin kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği İran'da, aşırı hız, yorgun araç kullanma ve hatalı sollama kazaların başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

09/01/2020 10:16