İran'da bulunan KKTC vatandaşlarının dikkatine!

KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı İran’da bulunan ve KKTC'ye dönmek isteyen vatandaşlar için bir açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 26 Şubat 2020 tarihi itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti ile İran arasındaki yolcu uçuşlarının ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu açıklanmıştı.

Bakanlığımızın girişimiyle, bu aşamada, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için de geçerli olan uygulama çerçevesinde, İran’da bulunan vatandaşlarımıza yönelik olarak havayoluyla tahliye öngörülmemekte olup, İran’dan Türkiye üzerinden ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımız seyahatlerini karayoluyla yapabileceklerdir.

Bu kapsamda, vatandaşlarımızın, mümkün olması durumunda kişisel vasıtalarıyla, aksi takdirde kiralanacak özel otobüslerle kara kapılarına ulaşabilmeleri için T.C. Tahran Büyükelçiliği veya T.C. Urumiye, Tebriz veya Meşhed Başkonsoloslukları’na başvurmaları halinde kedilerine yol gösterilecek ve yardımcı olunacaktır.

05/03/2020 13:16