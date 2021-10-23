İran'da can kaybı 125 bini geçti

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 124 artarak 125 bin 52'ye yükseldi. Ülkede aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 79 milyon 533 bin 819 doz aşı uygulandı.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 7 bin 81 yeni vaka tespit edildi ve bunlardan bin 78'i hastanelerde tedavi altına alındı.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 851 bin 670'e yükseldiği ülkede, 124 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19 kaynaklı can kaybı 125 bin 52'ye çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 4 bin 346 COVID-19 hastası tedavi görüyor.

28 milyon 872 bin 959 kişiye çift doz aşı uygulandı

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 50 milyon 604 bin 321 kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 28 milyon 872 bin 959 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 79 milyon 533 bin 819 doz aşı uygulandı.

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23/10/2021 16:54