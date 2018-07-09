İran'da dans videosu yayınlayan genç kıza gözaltı

İran'da protestoların ardı arkası kesilmiyor. İran halkı sadece sokakta değil sosyal medyada da yasaklara meydan okuyor.



Medeh Hocebri adlı genç bir kadın dans ederken çekilmiş görüntüsünü sosyal medyada yayınladı. İran'da toplum içinde erkeklerle dans etmek yasak. Kadınların örtünmesi de zorunlu.



Hocebri'nin tesettürsüz videosu yetkilileri harekete geçirdi. Sosyal medyada dans videosunu yayınladığı gerekçesiyle genç kadın geçen hafta gözaltına alındı.



Gözaltı kararına sosyal medya üzerinden büyük tepki geldi. Genç kadının binlerce takipçisi videolar ve mesajlar paylaştı. Twitter'da "dans etmek suç değildir" başlığıyla paylaşımlar yapıldı.

İranlı blog yazarı Hüseyin Ronahi çarpıcı bir mesaj verdi. Ronahi, "Dünyanın başka herhangi bir yerinde, insanlara, çocuk istismarcıları ve diğerleri serbestken 17-18 yaşındaki kızların dansları, mutlulukları, güzellikleri nedeniyle gözaltına alındığını söylediğinizde gülerler" yazdı.



İranlı bir başka Twitter kullanıcısı, "Yetkililer mutluluğumuzu yok edemeyeceklerini gördükleri için Medeh gibi gençleri gözaltına alarak yok etmeyi umuyorlar" paylaşımında bulundu.



İran'da daha önce de dans ettiği için tutuklanan kadınlar oldu. 2014'te altı genç kadına, sosyal medyada dans videosu paylaştıkları için bir yıl hapis ve 91 kırbaç cezası verildi.