İran’da devlete bağlı internet sitelerine siber saldırı düzenledi

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin gözaltında hayatını kaybetmesi sonrası başlayan protestolara destek veren hacker grubu ‘Anonymous’ İran’da devlete bağlı ve yakın olan çeşitli internet sitelerine siber saldırı düzenledi.

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ‘kıyafet kurallarına uymadığı’ gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesine karşı tepki giderek büyüyor. Amini’nin ‘başörtüsünü uygun takmadığı’ gerekçesiyle kendisini gözaltına alan ahlak polisleri tarafından darp edilerek öldürüldüğü belirtilirken resmi kaynaklar, Amini’nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini söylüyor.

Amini’nin ölümü, ülkenin dört bir yanında protestolara neden olurken hacker grubu Anonymous’tan da eylemlere destek geldi.

Anonymous’un paylaştığı iddia edilen bir videoda “Bu bardağı taşıran son damlaydı. İran halkı yalnız değildir” denildi.

Videonun ardından İran devletine ait iki internet sitesinin hedef alındığı görüldü. Anonymous’a ait olduğu iddia edilen bir Twitter hesabı, söz konusu internet sitelerinin bütün veri tabanlarının silindiğini söyledi.

İran devlet televizyonunun sitesi dahil olmak üzere birkaç sitenin daha hedef alındığı belirtildi.

İran'ın dört bir yanında Amini'nin ölümüne tepki olarak başlayan protestolar sürerken dün internete erişim kısıtlanmış, sosyal medya platformları engellenmişti.

Bu habere tepkiniz:



25/09/2022 18:30