İran’da düşen eğitim uçağındaki 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İran’ın Elburz eyaletinin Savocbolag ilçesinde düşen eğitim uçağındaki iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ads ads ads ads
10/01/2024

ads
İran’da düşen eğitim uçağındaki 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Elburz eyaletinin Savocbolag ilçesine bağlı Sefidrak bölgesinde dün bir dağa çarparak düşen eğitim uçağının personelini arama çalışmaları sonucunda, iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Düşen uçakta eğitmen pilot ve öğrencisinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Savocbolağ kentinde dün Piper 28 tipi eğitim uçağının düştüğü açıklanmıştı. Düşen uçağa ulaşmak için arama çalışmaları başlatılmıştı.

10/01/2024 16:17
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.