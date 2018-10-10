İran’da düşen jetle ilgili önemli gelişme

Başaran Holding'e ait, kaptan pilot Beril Gebeş ve ikinci pilot Melike Kuvvet’in idaresindeki TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti 12 Mart’ta İran’da düştü. Kazada Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi hayatını kaybetti.

İran Sivil Havacılık, kazadan 6 ay sonra 50 sayfalık bir ön raporu hazırladı. Raporda kazanın neden olduğu ve uçağın nasıl düştüğü maddeler halinde sıralandı. Kesin raporun önümüzdeki yıl çıkacağı da belirtildi.

Kazada pilotaj hatası var

Hazırlanan ön raporda, uçağın havalandıktan bir süre sonra uçakta bulunan üç hız göstergesinden birinin arızalandığı ve kazada pilotaj hatasının olduğu vurgulandı.

Pilotların lisanslı olduğu ve tıbbı yönden de uçuşa uygun nitelikler taşıdığı şeklindeki ifadelerin yer aldığı raporda, uçuşta yer alan pilot Beril Gebeş ve ikinci kaptan Melike Kuvvet’in anormal ve acil durum konusunda eğitimli olduğu ancak kaza uçuşu kanıtlarının bu eğitimlerinin etkili olmadığını gösterdiğinin altı çizildi.

Ekibin kalkış ve yolculuk sırasında herhangi bir anormalliği rapor etmediği vurgulandı. Raporda, uçağın bütün şekilde dağa çarparak parçalandığı da belirtildi.

Uçak havada tutunamadı ve düşüş süreci başladı

Raporda ayrıca, havada uçağın üç hız göstergesinden birinde meydana gelen arıza üzerine mürettebatın harekete geçtiği, pilotun gaz kollarını çekerek uçağın hızını düşürmeye çalıştığı belirtildi.

Bu hamlenin ‘Stall’ denilen havada tutunamama durumuna yol açtığının belirtildiği açıklamada, uçağın, pilot tarafından ‘Stall’ durumundan kurtulması için yeterli irtifaya sahip olduğu ancak uçağın havada tutunamadığı ve düşüş sürecinin başladığı ifade edildi.

Kaynak: DHA