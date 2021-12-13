İran'da evde kedi ve köpek bakımı yasağına tepki

İran Meclisi "halkı rahatsız ettiği ve çevreyi kirlettiği" iddiasıyla evde evcil hayvan beslemeyi yasaklamaya hazırlanıyor. Tasarıya tepki gösteren hayvanseverler, can dostlarından vazgeçemeyeceklerini dile getiriyor.

İran Meclisi, "tehlikeli ve zararlı hayvanlara karşı kamu hukukunu koruma planı" adıyla timsah, yılan, kertenkele, fare, maymun, kaplumbağa, tavşan, kedi ve köpek gibi hayvanların ithalatı, nakli, alınması, satılması ve evde bakılmasını yasaklayan bir tasarı hazırladı.

Tasarının yasalaşması halinde, aykırı davrananlara 26 milyon tümenden (12 bin TL) 100 milyon tümene kadar (46 bin TL) para cezası verilebilecek. Tasarıda birçok hayvan ismi geçse de asıl olarak kedi ve köpek besleyenleri amaç ediniyor.

İzinsiz hayvan beslenmeyecek

Kızılay, silahlı kuvvetler, polis teşkilatı, araştırma merkezleri ve devletin ilgili kurumları tasarıdan istisna tutulurken, köy, yayla ve kırsal kesimlerde de yasak uygulanmayacak. Ayrıca şehirlerde hayvan bulundurmak isteyen şirketler ya da vatandaşlar, ilgili kurumlardan izin talep edebilecek.

İranlı sosyal medya kullanıcıları tasarıya "ülkenin daha önemli sorunları olduğu" gerekçesiyle eleştiride bulunurken hayvanseverler de tepkilerini gizlemiyor.

"Yasak olsa da biz kendi bildiğimizi yaparız"

Evinde köpek besleyen Tahranlı Mahmud Sabiti, buna benzer yasakların daha önce de uygulanmak istendiğini hatırlatarak, "Bununla ilgili genel bir kabul olacağını sanmıyorum. Yasalaşsa ve uygulansa da köpeğe bakmaya devam ederiz. Yasak olsa da biz kendi bildiğimizi yaparız. Gerekirse başka bir ülkeye ya da köye gidip bakarım" dedi.

Sabiti, köpeklerin çok eski zamandan bu yana insan dostu olduğunu ve Kur'an-ı Kerim'de de Ashab-ı Kehf'in bekçisi olarak geçtiğini söyledi.

"Tasarının uygulanabilir bir yönü yok"

Köpek besleyen Azita Nazimi ise bazı hayvanların çevreyi kirlettiğini ve sahiplerinin bu konuda özensiz davranmasının halkı rahatsız ettiğini söyledi.

Tasarının üzerinde detaylı düşünülmesini isteyen Nazimi, "Bu tasarıyı yasalaştırıp uygulasalar, ailenin bir ferdini elimden almış gibi olurlar. Ben birlikte uyuyor ve yemek yiyorum. Şimdiye kadar hiçbir hastalık kapmadım. Benden almak isteseler bırakmam. Ayrılamam kesinlikle. Mevcut tasarının uygulanabilir bir yönü yok" dedi.

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13/12/2021 10:45