İran'da gece partisine katılan futbolcular gözaltına alındı

ads ads ads ads
01/01/2023

ads
İran'da gece partisine katılan futbolcular gözaltına alındı

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup futbolcunun alkollü içeceklerin tüketildiği gece partisinde gözaltına alındığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e göre, ülkenin önde gelen futbol takımlarından birinin bazı oyuncuları Tahran'ın Demavend ilçesindeki bir evde gece partisine katıldı.

Komşuların şikayeti üzerine eve gelen İran polisi, alkollü içki kullandığı tespit edilen futbolcuları gözaltına aldı.

Tasnim'in haberinde gözaltına alınan futbolcuların kimlikleri, sayısı ve hangi takımın sporcuları olduğuna dair bilgi verilmedi.

01/01/2023 13:27
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: İran’, gece partisi
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.