İran'da gösteriler sürüyor

İran'da hükümetin benzin zammını protesto için başlayan gösterilerde ölü ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. Göstericilerin kamu binalarını tahrip ettiği gelen haberler arasında.

İran'da hükümetin, dar gelirli ailelere vereceği mali yardımlara kaynak sağlama gerekçesiyle getirdiği benzin zamlarını protesto için geçen hafta başlayan gösteriler hız kesmeden sürüyor.

Son olarak Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr ilçesinde protestocular ile emniyet güçleri arasında çıkan silahlı çatışmada bir polis hayatını kaybetti, 2 polis de yaralandı.

Gösterilerin başladığı günden bu yana hayatını kaybeden güvenlik görevlisi sayısı 6'ya çıktı.

Resmi kaynaklar, ölü sayısını 12 olarak açıklarken, Uluslararası Af Örgütü şu ana kadar 106 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

'İRAN'DA 106 GÖSTERİCİ ÖLDÜ'

Bu arada gösteriler sırasında birçok kentte kamu binaları tahrip edildi.

Tahran yönetimi, protestoların büyümesi üzerine cumartesi günü ülke genelinde internete erişimi engellemişti.

Güvenlik güçleri şu ana kadar gösterilere katılan yaklaşık bin 500 kişi gözaltına aldı.

CENAZE KARŞIT GÖSTERİYE DÖNÜŞTÜ

Protestolarda hayatını kaybeden 2 güvenlik görevlisinin başkent Tahran'daki cenaze törenleri, karşıt gösterilere sahne oldu.

Başkent'in Şehriyar ve Melerd ilçelerinde İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Tahran Valisi Enuşirevan Muhsini Bendpey, Devrim Muhafızları Ordusu mensupları ve Şii din adamlarının katılımıyla düzenlenen cenaze törenlerinde Cuma gününden bu yana devam eden protestolara tepki gösterildi.

Karşıt gösteriye dönüşen cenaze törenlerinde, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atılarak, hükümetten "basiretli" olması ve yargı erkinden de katillerin cezalandırılması istendi.

'PÜSKÜRTTÜK'

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkedeki gösterilerin halk tarafından yapılmadığını ve bunun bir güvenlik meselesi olduğunu söyleyerek, "Son günlerdeki güvenlik olaylarında askeri ve siyasi açıdan düşmanı püskürttük" dedi.

Başkent Tahran'da iş adamlarıyla bir araya gelen Hamaney, "Düşmanı birçok alanda yendiğimiz gibi ekonomik alanda da yeneceğiz" diye konuştu.

Hamaney, İran'a yönelik yaptırımların son dönemde şiddetlendiğini ifade ederek, yaptırımların sona ereceğini ümit etmenin boş bir beklenti olduğunu kaydetti.

20/11/2019 17:11