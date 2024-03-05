İran'da korkutan deprem: 5,6 ile sallandı

İran'ın güneydoğusunda 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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05/03/2024

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İran'da korkutan deprem: 5,6 ile sallandı

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Fenuc kasabası olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 07.50'de kaydedildi. Depremin 80 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. 

Sistan-Beluçistan Kriz Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, şu ana kadar bölgeden herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı aktarıldı.

05/03/2024 09:32
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TAGS: İran, deprem
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