İran'da koronavirüsten bir günde 170 can kaybı

Koronavirüs salgınının derinden vurduğu ülkelerden İran'da son 24 saatte 170 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bin 658’e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, COVID-19 salgınında son 24 saatte 9 bin 657 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1400'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Son 24 saatte 170 can kaybı

Vaka sayısının 2 milyon 945 bin 100’e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 170 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 80 bin 658 olduğu ifade edildi.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 924'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 508 bin 907’ye ulaştığı açıklandı.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 20 milyon 310 bin 621 oldu.

İran'da toplam 4 milyon 568 bin 317 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 35 bin 388 kişiye aşının ilk dozunun, 532 bin 929 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı belirtildi. Böylece ülkede şu ana kadar 4 milyon 568 bin 317 doz aşı uygulandığı açıklandı.

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03/06/2021 16:03