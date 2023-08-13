İran'da kum fırtınası 700'den fazla kişiyi hastanelik etti

Kum fırtınaların etkilediği coğrafyalardan bir tanesi de İran. Başladığı zaman yaşamı felce uğratan kum fırtınalarının insan sağlığı üzerinde olumsuz etkisi var.



Kum ve toz fırtınası zaman zaman Türkiye'nin güneydoğusunu da etkisi altına alıyor. Ancak İran'da daha etkili bir kum ve toz fırtınası yaşandı. Son yaşanan fırtınanın etkisiyle İran'ın Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde devlet kurumları ve bankaların tatil edildiği duyuruldu. İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde kum ve toz fırtınasının neden olduğu çeşitli şikayetlerle 733 kişi hastanelere başvurdu. "58 kişi hastaneye yatarak tedavi oluyor" İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Sistan-Beluçistan Acil Durum Başkanı Mecid Muhibbi duruma ilişkin şu bilgiyi verdi: Kum ve toz fırtınası nedeniyle Sistan-Beluçistan'ın kuzeyinde yer alan Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde 3 günde 733 kişi hastanelere başvurdu. Bu kişilerden 58'i hastanelerde yatışı yapılarak tedavi edildi. Görüş mesafesi azaldı Sistan-Beluçistan Meteoroloji Genel Müdürü Muhsin Haydari de havadaki toz miktarının artması nedeniyle görüş mesafesinin Zabul'da 3 kilometreye, Zehek'te 2 kilometreye kadar düştüğünün bilgisini verdi. Sistan-Beluçistan eyaletinde geçen ay da kum fırtınası nedeniyle yüzlerce kişi hastanelere kaldırılmıştı. Bankalar ve devlet kurumları tatil edildi Sistan-Beluçistan Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kum ve toz fırtınası nedeniyle bugün bazı kentler de devlet kurumları ve bankaların tatil edildiği duyuruldu.





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