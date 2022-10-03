İran'da "başörtüsünü düzgün takmadığı" gerekçesiyle rejime bağlı ahlak polisleri tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümü, ülke çapında bir isyan dalgası başlattı.

Yaklaşık 20 gündür sokaklarda, üniversitelerde ve iş yerlerinde protesto düzenleyenler, "Kadın, yaşam, özgürlük" "Diktatöre ölüm", "Hamaney'e ölüm" ve "İslam Cumhuriyeti'ne ölüm" sloganları atılıyor.

Bu protestoların "uzun zamandır süren haksızlık, yolsuzluk ve sosyo-ekonomik eşitsizliklerin bir dışavurumu" olduğunu söylüyor.

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03/10/2022 23:05