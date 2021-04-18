İran’da nükleer santralin yakınında korkutan deprem

İran'ın güneyindeki Buşehr kentinde korkutan bir deprem yaşandı. Nükleer santral yakınında 5.9 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

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18/04/2021

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İran’da nükleer santralin yakınında korkutan deprem

Son dönemde batı ülkeleriyle nükleer gerilim yaşayan İran’da korkutan bir deprem yaşandı… Ülkenin güneyindeki Buşehr bölgesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yetkililer ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığını açıklarken, “Deprem bu sabah Bender Gunave bölgesini vurdu. Can ve mal kaybı yaşanmadı” ifadesini kullandı.

Depremin derinliğinin 10 kilometre olduğu belirtilirken Reuters’a konuşan hükümet yetkilileri Buşehr’deki nükleer santralde bir yıkım meydana gelmediğini duyurdu.

18/04/2021 11:29
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TAGS: İran, nükleer santral, deprem
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