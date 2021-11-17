İran'da petrol boru hattında patlama
İran'ın güneyindeki bir petrol boru hattında patlama meydana geldiği bildirildi.
17/11/2021
İran'ın güneyindeki bir petrol boru hattında patlama meydana geldiği bildirildi.
Tesnim haber ajansı, patlamanın altyapının eski olması sebebiyle gerçekleştiğini bildirdi.
Patlamanın, çevre bölgelerden hissedilebilecek bir sarsıntı oluşturduğu kaydedildi.
Basına açıklama yapan Ramşir Kaymakamlığı yetkilisi Celil Zahiri, patlamanın Marun Şirketi tarafından işletilen petrol nakil hattında meydana geldiğini ve olayda can kaybı olmadığını belirtti.
Zahiri, patlamanın yol açtığı maddi hasarın boyutunun ise henüz bilinmediğini söyledi.