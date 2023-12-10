İran’da petrol tankına giren 5 işçi zehirli gazdan hayatını kaybetti

İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na göre, Kuhdeşt Kaymakamı Muhammed Muradi Kefrac olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Kefrac, 5 işçinin dün öğleden sonra Loristan eyaletinin Kuhdeşt kentindeki Berdaspi Petrol Transfer İstasyonunda bulunan 20 milyon litrelik petrol tankının tarama ve bakımı için içeri girdiğini belirtti.

Tankta mahsur kalan işçilerin çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Kefrac, Tahran, Huzistan ve Merkezi eyaletinden uzman ekiplerin olay yerine geldiğini ifade etti.

Kefrac, tanktaki petrolü tahliye etmeye başladıklarını, bunun uzun zaman alabileceğini belirterek tahliye sonrasında da içeride yoğun gazın bulunacağını söyledi.

Risk faktörünün büyük olduğunu belirten Kefrac, yüksek düzeydeki zehirli gaz nedeniyle söz konusu işçilerin hayatta kalma ihtimalinin neredeyse kalmadığını ifade etti.

İran Petrol Boru Hattı ve Telekominikasyon Şirketi Halkla İlişkileri Birimi Başkanı İzzetullah Mirhüseyni, cumartesi günü öğleden sonra vuku bulan olayda işçilerin hidrojen sülfür gazına maruz kaldığını söyledi.

Mirhüseyni, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktararak, “Ne yazık ki, Loristan bölgesindeki Berdaspi petrol transfer merkezinde meydana gelen kaza sonrasında 5 çalışan hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.