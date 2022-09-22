İran'da protestolar büyüyor! 8 kişi öldü...

İran'da başörtüsü kuralları gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar sürüyor. Şimdiye kadar 400’den fazla kişinin yaralandığı gösterilerde ölü sayısı da 8’e yükseldi.

Protesto gösterileri başkent Tahran dahil olmak üzere ülkenin birçok noktasına yayılırken, 400’den fazla kişinin yaralandığı gösterilerde ölü sayısı da 8’e yükseldi. Gösterilerde şu ana kadar 500’den fazla kişi de gözaltına alındı.

Çevik kuvvet polisinin göstericileri engelleme girişimleri nedeniyle birçok kentte sokak çatışmaları yaşanırken, protestolarla dayanışma amacıyla bazı dükkânlar da kepenk kapattı.

Bazı kentlerde gösterici kadınlar başörtülerini yaktı. Sosyal medyada da tepkiler dile getirilirken, bazı kadınlar protesto amacıyla saçlarını kesti. Bazı bölgelerde uzun süreli internet kesintileri yaşandı. İran İletişim Bakanlığı kesintilerin “güvenlik gerekçesiyle” yaşandığını açıkladı.

İRANLI KADINLAR SAÇLARINI KESTİ

İran'da Mahsa Amini'nin ölümü, İstanbul'daki İran Başkonsolosluğu önünde protesto edildi. Başkonsolosluk önünde toplanan kadınlar, Amini için dünya genelinde yapılan eylemlere destek vererek saçlarını kesti.

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22/09/2022 10:08