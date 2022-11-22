İran'da protestolara destek veren iki kadın oyuncuya gözaltı

İran'da, 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan gösterilere destek vermek amacıyla kamuya açık yerde başörtüsünü çıkartan iki ünlü kadın oyuncu gözaltına alındı.

İran haber ajansı IRNA, Hengameh Ghaziani ve Katayoun Riahi isimli oyuncuların savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde sosyal medya paylaşımlarıyla “isyanı teşvik ve tahrik edici” eylemde bulunmak suçundan gözaltına alındığını duyurdu.

IRNA, gösterilerin şiddetle bastırılması yüzünden yönetime sert eleştirilerde bulunan 52 yaşındaki Ghaziani’nin sosyal medya paylaşımında başörtüsünü çıkardığını aktardı.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre ünlü oyuncu bu görüntünün altında “Bu belki de benim son paylaşımının olacak. Şu andan itibaren bana ne olacaksa olsun son nefesime kadar İran halkının yanında olacağım.” ifadesini kullanmıştı. Ünlü oyuncu geçen hafta da yaptığı bir paylaşımda, İran hükümetini “çocuk katili” olarak suçlamıştı.

IRNA, diğer oyuncu Riahi’nin de yine aynı suçlamayla gün içinde gözaltına alındığını aktardı.

İran’ın uluslararası alanda ödül kazanan bir çok filminde oynayan ve hayırsever kurumlara yaptığı destekle tanınan 60 yaşındaki oyuncu, eylül ayında merkezi Londra’da buluna İranlı muhalif bir televizyon kanalına, baş örtüsüz bir şekilde röportaj vermişti.

Ünlü oyuncu, Amini’nin ölümü sonrası başlayan gösterilere destek vermişti.

Bu iki sinema oyuncusuyla birlikte kamuoyunda yakından tanınan 8 kişi hakkında savcılığın sosyal medya üzerinden “tahrik edici” paylaşımda bulunmak suçundan soruşturma açtığı bildirildi.

Mitra Hajjar ve Baran Kosari isimli sinema oyuncularıyla, Tahran’daki Persepolis FC futbol takımı teknik direktörü Yahya Golmohammadi haklarında soruşturma açılanan ünlüler arasında yer alıyor.

İran’a uluslararası festivalde ödül kazandırmış ünlü yönetmenler, Mohammad Rasoulof ve Jafar Panahi yine tutuklu yargılanan ünlüler arasında yer alıyor.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan, olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılıyor. ancak ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise 19 Kasım'da yaptığı açıklamada, gösterilerde 378 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 50 civarında güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

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22/11/2022 11:06