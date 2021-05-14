İran'da son 24 saatte 202 can kaybı

İran'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 202 artarak 76 bin 433’e yükseldi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 732 bin 152’ye çıktı.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, COVID-19 salgınında son 24 saatte 10 bin 145 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1545'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 732 bin 152’ye çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 202 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 76 bin 433 olduğu ifade edildi.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 468'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 196 bin 197’ye ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 17 milyon 750 bin 149 oldu.

İran'da toplam 2 milyon 56 bin 598 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 1 milyon 713 bin 648 kişiye aşının ilk dozunun, 342 bin 950 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 2 milyon 56 bin 598 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde 46 şehrin "kırmızı", 263'ünün "turuncu", 139'unun "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.

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14/05/2021 13:26