İran'da son 24 saatte 208 can kaybı

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 208 artarak 79 bin 56’ya yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 855 bin 396’ya çıktı.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamaya göre, COVID-19 salgınında son 24 saatte 11 bin 873 yeni vaka tespit edildi ve bunlardan 1713'ünün hastanelere yatırıldı.

Koronavirüse yakalanan hastalardan 4 bin 695'i yoğun bakım ünitelerinde tedavi görürken, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 362 bin 428’e ulaştı.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 19 milyon 185 bin 933 oldu.

İran'da toplam 3 milyon 146 bin 62 doz aşı yapıldı

Ülkede 2 milyon 675 bin 594 kişiye aşının ilk dozu, 470 bin 468 kişiye ise ikinci dozu yapıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 3 milyon 146 bin 62 doz aşı uygulanmış oldu.

Öte yandan ülke genelinde şehirlerden 8'i "kırmızı", 233'ü "turuncu", 207'si "sarı" oldu ve "mavi" kategoride şehir kalmadı.

Kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere de giriş-çıkış yasağı devam ediyor.

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25/05/2021 15:45